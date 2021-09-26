26 Сентября 2021
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траурный венок похороны (2007) | Фото: wenok.ru

В Екатеринбурге скончался вакцинированный от коронавируса

В Екатеринбурге в ЦГКБ № 24 скончался один вакцинированный пациент. Об этом в своем Instagram сообщил главврач больницы Алексей Малинкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению один вакцинированный пациент, который находился в РАО, скончался. Вакцинация три месяца назад. Спутник V. Тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия и возраст", - сообщил Малинкин.

Ранее он рассказывал, что за неделю 13-19 сентября из 200 госпитализированных 10% (то есть 21 человек) были привиты. А из 42 умерших за неделю не было ни одного привитого.

Всего за минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 521 новый случай COVID-19, из них 181 - в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 136 835. Состояние 682 пациентов врачи оценивают как тяжелое, из них 418 - в реанимациях, 319 на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 38 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 6 127.

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В Екатеринбурге скончался вакцинированный от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, прививка, смерть



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