К задержанным уральским лимоновцам не пускают адвокатов

В партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" заявили, что к задержанным а Екатеринбурге активистам не пускают адвокатов.

Как сообщалось ранее, в уральской столице после вчерашней согласованной акции против фальсификации выборов были задержаны девять свердловских и пермских активистов, в том числе двое несовершеннолетних. Одного из другороссов, лидера пермской ячейки Кирилла Имашева избили и, предположительно, даже сломали нос.

Активисты не выходят на связь. Ситуацию взяла на контроль омбудсмен Татьяна Мерзлякова.