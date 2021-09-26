26 Сентября 2021
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Спасение туристов на Эльбрусе (2021) | Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России

Турист с Эльбруса заявил, что погибших могло быть больше

Погибших во время восхождения на Эльбрус могло быть больше. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на туриста Дмитрия Долгова. По данным альпиниста, погибший, которого он видел, был не из их группы.

"Мы когда искали дорогу вниз, увидели парня. Все пишут, что пять погибших, там еще шестой лежит, может, больше. Там парень лежал, мужичок лет от 40. Того парня я хотел сфотографировать, но на душе как-то плохо, человека неживого фотографировать. Надо было сфотографировать, чтобы координаты остались", – приводит издание его слова.

Спасшийся турист заявляет, что больше не собирается ходить в гору с новичками.

Напомним, 23 сентября, примерно в 10 часов утра, группа из 23 человек, состоявшая из жителей разных регионов России, начала восхождение на гору Эльбрус. На первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъем. Примерно в 14 часов начался сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости, до одного метра, и температуры ниже -20 °C. На спуске, по решению гидов, группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи

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Турист с Эльбруса заявил, что погибших могло быть больше

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Теги: эльбрус, туристы, восхождение, спасательная операция, мчс



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Развитие сюжета:

Ранее 26.09.2021 14:39 Мск Спасатели выдвинулись на Эльбрус, чтобы транспортировать тела погибших

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