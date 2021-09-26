Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с жёстким задержанием уральских лимоновцев

Свердловский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с задержанием после согласованного митинга в Екатеринбурге девятерых активистов партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова". Об этом сообщили в партии.

Как сообщалось ранее, задержаны девять свердловских и пермских активистов, в том числе двое несовершеннолетних. Одного из другороссов, лидера пермской ячейки Кирилла Имашева избили и, предположительно, даже сломали нос.

Активисты не выходят на связь.