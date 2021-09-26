26 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
задержание, митинг (2021) | Фото: t.me/molotov_perm

Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с жёстким задержанием уральских лимоновцев

Свердловский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с задержанием после согласованного митинга в Екатеринбурге девятерых активистов партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова". Об этом сообщили в партии.

Как сообщалось ранее, задержаны девять свердловских и пермских активистов, в том числе двое несовершеннолетних. Одного из другороссов, лидера пермской ячейки Кирилла Имашева избили и, предположительно, даже сломали нос.

Активисты не выходят на связь.

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Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с жёстким задержанием уральских лимоновцев

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Развитие сюжета:

Ранее 26.09.2021 12:09 Мск К задержанным уральским лимоновцам не пускают адвокатов

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