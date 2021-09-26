В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали автовокзал

Сегодня в Перми оцепили автовокзал. Несколько рейсов было задержано. Об этом сообщает "Properm.ru" со ссылкой на очевидцев.

Об угрозе сообщил мужчина. Он был задержан и сейчас дает показания. Сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось.

Видеозапись с места оцепления выложили очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что вокруг здания автовокзала скопилось большое количество междугородних автобусов, которые не пускают на территорию парковки вокзала.