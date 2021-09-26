Пермских и свердловских нацболов* задержали после вчерашнего согласованного митинга в Екатеринбурге

Пермских и свердловских нацболов* арестовали после вчерашнего согласованного митинга в Екатеринбурге, сообщили в "ОВД-Инфо".

Митингующие протестовали против фальсификации на выборах. По данным издания, задержаны девять человек, среди которых Сергей Демидов, Кирилл Имашев, Степан Юрченко, Иван Яковлев, Евгений Некрасов, Андрей Келлер, Анастасия Маринцева, Ростислав Кострмитинов и несовершеннолетняя девушка.

Издание сообщает, что якобы Имашев был избит при задержании.

Нацболы утверждают, что "протоколы были составлены с нарушениями, а также за одно административное дело активистам вменили разные статьи, что является прямым нарушением административного законодательства".

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