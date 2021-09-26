26 Сентября 2021
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задержание, митинг (2021) | Фото: t.me/molotov_perm

Пермских и свердловских нацболов* задержали после вчерашнего согласованного митинга в Екатеринбурге

Пермских и свердловских нацболов* арестовали после вчерашнего согласованного митинга в Екатеринбурге, сообщили в "ОВД-Инфо".

Митингующие протестовали против фальсификации на выборах. По данным издания, задержаны девять человек, среди которых Сергей Демидов, Кирилл Имашев, Степан Юрченко, Иван Яковлев, Евгений Некрасов, Андрей Келлер, Анастасия Маринцева, Ростислав Кострмитинов и несовершеннолетняя девушка.

задержание, митинг(2021)|Фото: t.me/molotov_perm

Издание сообщает, что якобы Имашев был избит при задержании.

Нацболы утверждают, что "протоколы были составлены с нарушениями, а также за одно административное дело активистам вменили разные статьи, что является прямым нарушением административного законодательства".

*НБП – Национал-большевистская партия, экстремистская организация, запрещена в России

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Пермских и свердловских нацболов* задержали после вчерашнего согласованного митинга в Екатеринбурге

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Теги: нацболы, другая россия э.в. лимонова, акция, госдума, выборы в госдуму



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