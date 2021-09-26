Спасатели продолжают работы на месте крушения самолета под Хабаровском

Спасатели опубликовали фотографии с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

Сводная группировка МЧС России продолжает работы на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике на месте крушения самолета Ан-26.

"На подготовленную спасателями в тайге площадку вертолетом была доставлена группа криминалистов и специалистов МАК. Спасатели продолжают оказывать помощь следственным органам в проведении поисковых работ, осуществляют разбор конструкций самолета, распиловку деревьев", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 22 сентября самолет перестал выходить на связь и исчез с радаров. На борту находится экипаж из шести человек. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски. После - остатки самолета и тела всех погибших были обнаружены. Уточняется, что самолет-лаборатория обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Следователи допросили авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы". Изъяты образцы топлива, назначена химическая судебная экспертиза.