Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Об этом глава государства заявил накануне, на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму

"Предыдущие четыре года руководство Госдумы профессионально выстроило работу со всеми фракциями, и в целом работа Госдумы седьмого созыва, особенно в очень сложный период борьбы с пандемией, показала, что дума может консолидировать свои усилия на основных направлениях развития страны. И в значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Повторяю еще раз: вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Володин вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва", - сообщил президент.

Глава государства добавил, что окончательное решение остается за лидерами партий.

Напомним, Вячеслав Володин занимает пост председателя Государственной думы Федерального Собрания России с 2016 года.