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Политика Москва
жириновский владимир вольфович депутат государственной думы рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Жириновский предложил "сослать бунтовавших в Москве коммунистов в Магадан"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи президента Владимира Путина с главами партий, прошедших в Госдуму, предложил отправить московских коммунистов и их сторонников в Магадан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор зашёл о развитии городов Сибири.

"Давайте, Владимир Владимирович, кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал – вот их в вагон, и до Магадана. И Вы увидите: больше бунтовать не будут", - сказал Жириновский.

Президент ответил, что "тогда они и работать не будут, как следует", с чем глава ЛДПР согласился.

Напомним, в Москве прошла встреча жителей с депутатами Госдумы от КПРФ. Она была посвящена непризнанию выборов. Коммунисты и их сторонники заявили, что электронное голосование следует отменить, и отказались признавать результаты голосования в столице.

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Жириновский предложил "сослать бунтовавших в Москве коммунистов в Магадан"

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Теги: Владимир Жириновский, Владимир Путин, Валерий Рашкин



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