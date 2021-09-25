26 Сентября 2021
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Экономика Украина Москва
путин владимир владимирович (2004) | Фото: Накануне.ru

Прогрессивная шкала налогов не должна вести к советской "уравниловке", - Путин

Председатель партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов во время встречи президента Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму, отметил, что у него готов законопроект об увеличении налога для богатых. Глава государства отметил, что "надо действовать аккуратно, чтобы дело не кончилось советской "уравниловкой"", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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"Вы нас услышали, и с этого года первая прогрессия – 15% платят те, кто получают более 5 млн руб., мы считаем, шаг верный, но нужно, нам кажется, идти дальше. У нас есть очень богатые люди, которые могли бы со своих доходов и 15%, и 20, и 25 платить, и такую инициативу мы подготовили", - сказал Миронов.

Пути в ответ сказал, что Миронов прав в том, что действовать надо аккуратно, с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные.

"Второе, чтобы это не привело к советской "уравниловке", из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось. Поэтому проблема большой разницы между теми людьми, у которых эти доходы являются весьма скромными, мягко говоря, и теми, которые получают просто такой доход, который многим нашим гражданам и не снился, решается разными способами, но это проблема. И эту проблему мы все вместе должны будем решать, надеюсь здесь и на вашу поддержку по этому направлению", - сказал в ответ Путин.

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Прогрессивная шкала налогов не должна вести к советской "уравниловке", - Путин

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Теги: Сергей Миронов, Владимир Путин, прогрессивная шкала налогообложения



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