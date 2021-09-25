В Нижневартовске избившему врача мужчине избрана мера пресечения

В Нижневартовске избрана мера пресечения 29-летнему мужу пациентки-мусульманки, которому вменили нападение на врача, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Ему запрещены определённые действия. Например, покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет. Ранее ему предъявлено обвинение.

Напомним, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье хулиганство с применением насилия. По версии следствия, около 15.00 21 сентября обвиняемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники "А-мед" города Нижневартовск, грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, нанёс не менее двух ударов в область лица врачу-дерматовенерологу, ранее осматривавшему женщину. Буйного супруга остановил медперсонал, а позже задержала полиция. При этом сам доктор отмечает, что раньше среди его пациенток также были и мусульманки, однако с подобными действиями со стороны их мужчин он никогда не сталкивался.