В РПЦ предложили изъять оружие из гражданского оборота

Председатель Отела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волокаламский Илларион на фоне трагедии в Перми предложил депутатам новой Госдумы "задуматься над законодательным запретом продажи гражданским лицам огнестрельного оружия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Недавно произошла трагедия в пермском университете. Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые в дальнейшем исключат возможность таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом", - сказал владыка в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.