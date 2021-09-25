Один день лечения стрелка, напавшего на пермский вуз, стоил 2 миллиона, - "Shot"

В сети появилась информация о стоимости лечения Тимура Бекмансурова, которому вменяют нападение на пермский вуз, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На лечение Бекмансурова только 24 сентября потрачено почти 2 млн руб. По нашим данным, он по-прежнему в сознании, но нормально разговаривать не может из-за трубки во рту. Допросить его следователи смогут не ранее, чем через несколько дней, предполагают медики. Сам Бекмансуров изредка обращается к докторам с просьбами дать ему воды или повернуть на другой бок. Сейчас его состояние стабильно, но из-за тяжёлых травм не исключено появление осложнений", - размышляет Telegram-канал "Shot".

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.