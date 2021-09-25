Объявлены лауреаты "Кинотавра"

Главный приз получил фильм Николая Хомерики "Море волнуется раз". Награду за лучшую режиссуру получил фильм "Нуучча" Владимира Мункуева , приз имени Даниила Дондурея "За лучший дебют" – картина "Общага" Романа Васьянова , приз "За лучшую женскую роль – Ольга Бодрова ("Море волнуется раз"), приз имени Олега Янковского "За лучшую мужскую роль" – Павел Деревянко ("Подельники", режиссёр Евгений Григорьев ).





