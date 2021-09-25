Объявлены лауреаты "Кинотавра"
Стало известны имела лауреатов "Кинотавра", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Главный приз получил фильм Николая Хомерики "Море волнуется раз". Награду за лучшую режиссуру получил фильм "Нуучча" Владимира Мункуева, приз имени Даниила Дондурея "За лучший дебют" – картина "Общага" Романа Васьянова, приз "За лучшую женскую роль – Ольга Бодрова ("Море волнуется раз"), приз имени Олега Янковского "За лучшую мужскую роль" – Павел Деревянко ("Подельники", режиссёр Евгений Григорьев).
Главный приз в категории "короткий метр" получила картина Антона Елисеева "Хорошая девочка Лида".