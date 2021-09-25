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Политика Украина Москва
путин, пресс-конференция (2013) | Фото:Накануне.RU

Путину во время встречи с главами партий новой Госдумы предложили создать единый федеральный оклад для учителей

Президент Владимир Путин провёл встречу с главами партий, вошедших в новую Госдуму. Глава государства, в частности, отметил, что выборы –важный этап в жизни каждой партии и всей страны, а также напомнил, что роль нижней палаты парламента, согласно обновлённой Конституции, значительно возросла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В Госдуму, напомнил Путин, прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – за правду", "Новые люди".

"Впервые после выборов 1999 г. в думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - уточнил президент.

Выборы проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках. По основным экономическим показателям Россия только сейчас вышла на докризисный уровень. Роль Госдумы, отметил президент, в соответствии с обновлённой Конституцией, значительно возросла. Существенно выше в этой связи стала и ответственность депутатского корпуса.

"У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из неё значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного, современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых, высокотехнологичных отраслей – это чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача. И нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики. Всё это не просто общие, а объединяющие нас задачи", - сказал Путин.

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что "нам ещё надо многому действительно научиться", и рассказал о случае из истории партии.

"Мы проехали много регионов и встречались с учителями, директорами школ, потому что тема образования для нас уже много лет близкая. И очень интересная вещь: спрашиваешь учителей, директоров, какие основные проблемы, почему в школах, например, мало учителей, притом, что нагрузка – Вы, наверное, знаете, конечно же, – двойная, многие на двух ставках работают, кто-то на двух с половиной ставках? И первое, что люди говорят, так откровенно, они говорят: конечно, маленький доход. Очень важно учителю, чтобы он имел больше возможностей для своей семьи, для себя, воспроизводства, и это звучит первым. Но вторым звучит, и люди говорят, что есть идея единого федерального оклада для медиков, и мы предлагаем, наша партия предлагает сделать единый федеральный оклад для учителей", - сказал Нечаев.

Путин ответил, что власти "много в последнее время уделяем этому внимания", но Нечаев прав, что недостаточно.

"И главная проблема, конечно, – уровень доходов. Нужно решать её, конечно, не отдельными выплатами, а системно. В ходе работы в Госдуме, диалога с Правительством, надеюсь, вы будете обращать на это внимание. Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - сказал президент.

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Путину во время встречи с главами партий новой Госдумы предложили создать единый федеральный оклад для учителей

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Теги: Владимир Путин, Алексей Нечаев, Госдума, парламентские партии



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