Путину во время встречи с главами партий новой Госдумы предложили создать единый федеральный оклад для учителей
Президент Владимир Путин провёл встречу с главами партий, вошедших в новую Госдуму. Глава государства, в частности, отметил, что выборы –важный этап в жизни каждой партии и всей страны, а также напомнил, что роль нижней палаты парламента, согласно обновлённой Конституции, значительно возросла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
В Госдуму, напомнил Путин, прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – за правду", "Новые люди".
"Впервые после выборов 1999 г. в думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - уточнил президент.
Выборы проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках. По основным экономическим показателям Россия только сейчас вышла на докризисный уровень. Роль Госдумы, отметил президент, в соответствии с обновлённой Конституцией, значительно возросла. Существенно выше в этой связи стала и ответственность депутатского корпуса.
"У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из неё значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного, современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых, высокотехнологичных отраслей – это чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача. И нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики. Всё это не просто общие, а объединяющие нас задачи", - сказал Путин.