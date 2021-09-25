Дочь директора "Хуавэй" освободили

"Пэнпай синьвэнь" сообщает, что дочь директора "Хуавэй" освободили.

"Благодаря неустанным усилиям китайского правительства 24 сентября по местному времени Мэн Ваньчжоу покинула Канаду на чартерном самолете китайского правительства и собиралась вернуться на родину и воссоединиться со своей семьей", - сказано в сообщении.

Напомним, финдиректора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу задержали в 2018 году в Канаде. Громкий скандал с задержанием по запросу США произошёл на фоне торговой войны Штатов и Поднебесной.