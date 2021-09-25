25 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Финансовый директор компании &quot;Хуавэй&quot; Мэн Ваньчжоу (2018) | Фото: www.sohu.com/a/160912805_616190

Дочь директора "Хуавэй" освободили

"Пэнпай синьвэнь" сообщает, что дочь директора "Хуавэй" освободили.

"Благодаря неустанным усилиям китайского правительства 24 сентября по местному времени Мэн Ваньчжоу покинула Канаду на чартерном самолете китайского правительства и собиралась вернуться на родину и воссоединиться со своей семьей", - сказано в сообщении.

Напомним, финдиректора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу задержали в 2018 году в Канаде. Громкий скандал с задержанием по запросу США произошёл на фоне торговой войны Штатов и Поднебесной.

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Дочь директора "Хуавэй" освободили

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Теги: Мэн Ваньчжоу, хуавэй



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