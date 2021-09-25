25 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
рпц, верхотурье, епископ евгений, кульберг, церковь (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Церемония перенесения мощей Симеона Верхотурского прошла в духовной столице Урала и Сибири

25 сентября Русская православная церковь празднует перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца, которые в 1704 году были перенесены из храма Архестратега Михаила (село Меркушино) в Крестовоздвиженский храм Свято-Никольского мужского монастыря в Верхотурье, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году праздничные мероприятия начались с божественной литургии и крестного хода вокруг Крестовоздвиженского храма, которые возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, настоятель Свято-Никольского мужского монастыря иерей Иероним и другие. По случаю праздника священнослужители были облачены в зеленые одежды, символизирующие вечную жизнь и обновление. Во дворе монастыря собралось около 1500 паломников с Урала и Сибири.

По окончанию литургии и крестного хода владыка Евгений благословил участников Симеоновского крестного хода, которые пришли в Верхотурье накануне. За 10 дней было  преодолено 180 км пути по Старо-Верхотурскому тракту и старейшим селам Свердловской области. 

"Есть люди, которые имеют возможность и желание построить храм и они его строят; есть которые имеют возможность и желание подарить кареты скорой помощи нуждающимся, а есть люди, у которых нет такой возможности, но они хотят что-то сделать сами, своим трудом и посвятить этому время и они это делают во время крестного хода, где проходят по святым и непростым местам. В дороге молятся богу. И как любой труд это дает свои плоды. И люди, и места, которые посещаются, они тоже обретают свою благословение", — сказал Владыка Евгений. 

рпц, верхотурье, епископ евгений, кульберг, церковь(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

В этом году в Симеоновском крестном ходе участвовало около 100 человек. Согласно  традиции крестоходцы шли под защитой сразу с двух икон - святого праведного Симеона Верхотурского и святой Екатерины.

"Наш крестный ход не простой – это возрожденная традиция. Самый большой был в 1914 году из Екатеринбурга в Верхотурье, где крестоходцы шли с ликами двух святых – Симеона и Екатерины. И с этой традицией мы через 100 лет смогли полностью возродить этот путь. Это единственный крестный ход объединяющий путь новомученников на Нижнеселимскую шахту в Алапаевске и путь, который прошли люди во время перенесения мощей святого Семиона в 1704 годы в Крестовоздвиженский храм", - рассказал организатор крестного хода Олег Морозов. 

Крестовоздвиженский собор - третья по величине церковь в России, уступающая только Храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге. Сейчас в соборе ведутся работы по реставрации главного купола и звонниц обители. Сложность и уникальность проекта в том, что в скором времени купол будет снят при помощи 50-тонного крана, но службы в храме будут продолжаться. 

рпц,верхотурье, икона, церковь, прихожане(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

"Уже на протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины поддерживает участников и организаторов Симеоновского крестного хода. И совместно с правительством Свердловской области возрождают православные святыни – духовной столицы Урала и Сибири, в том числе Крестовоздвиженский собор, где хранятся мощи Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. В скором времени наш ждет непростой этап по восстановлению главного купола храма, но уверен, что у нас все получится", - говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Восстановление Свято-Николаевского монастыря идёт в режиме государственно-частного партнёрства. В нем принимают активное участие Фонд святой Екатерины, правительство Свердловской области и Екатеринбургская епархия.

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Церемония перенесения мощей Симеона Верхотурского прошла в духовной столице Урала и Сибири

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Теги: верхотурье, симеон верхотурский, фонд святой екатерины



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