25 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Акция, КПРФ, Екатеринбург (2021) | Фото: Александр Ивачёв

В Екатеринбурге сотни горожан поддержали КПРФ, выступившую против трёхдневных выборов и электронного голосования

В Екатеринбурге у Аллеи Дворца Спорта со стороны улицы 8 Марта состоялся организованный КПРФ пикет против фальсификации выборов в Госдуму, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Собрались представители КПРФ, "Левого фронта", в общем, широкий круг левых сил. Мы негативно оценили трёхдневное и электронное голосование. Через все выступления сквозило, что "левым", выступающим против "Единой России", надо объединяться и идти в будущем на выборы вместе. Выступавших было около 10, всего собралось 400 участников", - рассказал Накануне.RU персек областного комитета КПРФ Александр Ивачёв.

Напомним, аналогичное мероприятие состоялось сегодня в Москве.

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В Екатеринбурге сотни горожан поддержали КПРФ, выступившую против трёхдневных выборов и электронного голосования

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Теги: КПРФ, пикет, протист, фальсификация выборов, Екатеринбург



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