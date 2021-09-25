В Екатеринбурге сотни горожан поддержали КПРФ, выступившую против трёхдневных выборов и электронного голосования

В Екатеринбурге у Аллеи Дворца Спорта со стороны улицы 8 Марта состоялся организованный КПРФ пикет против фальсификации выборов в Госдуму, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Собрались представители КПРФ, "Левого фронта", в общем, широкий круг левых сил. Мы негативно оценили трёхдневное и электронное голосование. Через все выступления сквозило, что "левым", выступающим против "Единой России", надо объединяться и идти в будущем на выборы вместе. Выступавших было около 10, всего собралось 400 участников", - рассказал Накануне.RU персек областного комитета КПРФ Александр Ивачёв.

Напомним, аналогичное мероприятие состоялось сегодня в Москве.