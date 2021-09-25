25 Сентября 2021
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Политика Украина Москва
акция на Пушкинской площади (2021) | Фото: t.me/j0kerru

В Москве участники народного схода потребовали отменить рабство - электронное голосование

В Москве стартовала встреча жителей с депутатами Госдумы от КПРФ. Она посвящена тому, что партия не признаёт итоги выборов. Сторонники горкома коммунистов заявили, что "электронное голосование следует отменить", как и результаты выборов в столице, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны были собраться и отпраздновать победу КПРФ на выборах, однако высказываем протест. Победу "умыкнули", дистанционное голосование подытожило это", - сказал депутат Госдумы Денис Парфёнов.

Участники поблагодарили всех, кто пришёл голосовать за партию на выборах. По России много кампаний, которые выиграли коммунисты. Например, в Москве или на Дальнем Востоке. Также было объявлено о необходимости объединяться всем левопатриотическим силам. Партия "не может признать систему электронного голосования".

"Нам нужен мандат, чтобы отменить электронное голосование. Потребуем признать мандаты всех депутатов, победивших в 15 округах Москвы. Докажем, что декоративный институт Общественный штаб во главе с Алексеем Венедиктовым – имитационная структура, его надо привлечь к ответственности за фальсификацию результатов", - сказала коммунист Нина Останина.

Участники встречи отметили, что позором является задержание тех коммунистов, которые собирались приехать на мероприятие. Обращение о том, что это недопустимо, прозвучало в адрес Генерального прокурора Игоря Краснова. Также было подмечено, что "электронное рабство" – электронное голосование – следует отменить, а также перестать всё время менять избирательное голосование.

акция на Пушкинской площади(2021)|Фото: t.me/j0kerru

Встреча с КПРФ, Москва(2021)|Фото: t.me/obuhovpro

Генерал Виктор Соболев раскритиковал ситуацию, когда олигархи получают прибыль от реализации национальных богатств и поздравил компартию с победой на выборах. Депутат Алексей Куринный отметил, что на все вопросы, стоящие перед обществом, - например, о развитии здравоохранения – будет отвечать новая Госдума.

"Если электронное голосование будет распространено на всю страну, мы потерям гражданское самосознание. Эту преступную систему надо отменить. Если бы выборы были честными, КПРФ взяла бы большинство по всей стране", - сказал Куринный.

Персек московского горкома КПРФ Валерий Рашкин сказал, что сегодняшняя встреча – вторая.

"Москвичи поддержали КПРФ, в Москве мы набрали 32% голосов. От "Единой России" в Госдуме будут самозванцы, которых москвичи не делегировали в парламент. Мы не признаём московские выборы", - сказал Рашкин.

По его словам, о непризнании выборов в Москве "говорит весь мир", а россияне, голосовавшие за рубежом, поддержали коммунистов. Он намерен обжаловать итоги выборов в суде, и если отечественные инстанции не примут сторону КПРФ, Рашкин и его сторонники отправятся в Страсбург.

"Произошло страшное преступление. Избирателя-москвича отстранили от избрания депутатов. Это самое страшное преступление действующей власти. Мы это не признаём, не простим, не забудем", - сказал Рашкин.

Встреча с КПРФ, Москва(2021)|Фото: youtube.com, Валерий Рашкин

Встреча с КПРФ, Москва(2021)|Фото: youtube.com, Валерий Рашкин

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В Москве участники народного схода потребовали отменить рабство - электронное голосование

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Теги: Валерий Рашкин, КПРФ, выборы,



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