Итоги выборов в Москве будут обжалованы в суде, - Рашкин

Выборы в Москве опротестуют в суде, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам персека московского горкома КПРФ Валерия Рашкина, сказанным на встрече со сторонниками в столице, о непризнании выборов в Москве "говорит весь мир", а россияне, голосовавшие за рубежом, поддержали коммунистов. Он намерен обжаловать итоги выборов в суде, и если отечественные инстанции не примут сторону КПРФ, Рашкин и его сторонники отправятся в Страсбург.

"Произошло страшное преступление. Избирателя-москвича отстранили от избрания депутатов. Это самое страшное преступление действующей власти. Мы это не признаём, не простим, не забудем", - сказал Рашкин.