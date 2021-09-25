25 Сентября 2021
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Политика Москва
Встреча с КПРФ, Москва (2021) | Фото: youtube.com, Валерий Рашкин

Итоги выборов в Москве будут обжалованы в суде, - Рашкин

Выборы в Москве опротестуют в суде, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам персека московского горкома КПРФ Валерия Рашкина, сказанным на встрече со сторонниками в столице, о непризнании выборов в Москве "говорит весь мир", а россияне, голосовавшие за рубежом, поддержали коммунистов. Он намерен обжаловать итоги выборов в суде, и если отечественные инстанции не примут сторону КПРФ, Рашкин и его сторонники отправятся в Страсбург.

"Произошло страшное преступление. Избирателя-москвича отстранили от избрания депутатов. Это самое страшное преступление действующей власти. Мы это не признаём, не простим, не забудем", - сказал Рашкин.

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Итоги выборов в Москве будут обжалованы в суде, - Рашкин

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Теги: Валерий Рашкин, КПРФ



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