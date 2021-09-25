В Москве стартовала встреча жителей с коммунистами, посвящённая фальсификации выборов

В Москве стартовала встреча жителей с депутатами Госдумы от КПРФ. Она посвящена тому, что партия не признаёт итоги выборов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны были собраться и отпраздновать победу КПРФ на выборах, однако высказываем протест. Победу "умыкнули", дистанционное голосование подытожило это", - сказал депутат Госдумы Денис Парфёнов.

Участники поблагодарили всех, кто пришёл голосовать за партию на выборах, а также отметили, что экономика России "не получает 5 трлн руб. налогов в год", чего хватило бы для "покрытия пенсионной "реформы" и программы "материнство и детство"".