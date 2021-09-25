Жилой дом в Верхней Пышме, где взорвался газ, проверит специальная комиссия

25 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Взрыв газа, Верхняя Пышма (2021) | Фото: Администрация Верхней Пышмы

Жилой дом в Верхней Пышме, где взорвался газ, проверит специальная комиссия

В администрации Верхней Пышмы прошло совещание, посвящённое взрыву газа в одной из квартир жилого дома. Работники управляющей компании проводят разбор завалов, также будут вставлены окна для восстановления теплового контура здания, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В понедельник специализированная организация проведёт строительную экспертизу здания с участием специалистов Ростехнадзора, Жилищной инспекции, управляющей компании. Житель квартиры, где произошёл взрыв, доставлен в больницу №40 Екатеринбурга с ожогами разной степени тяжести. Молодой семье из соседней пострадавшей квартиры предоставлено жильё из маневренного фонда. Всем пострадавшим будет оказана психологическая помощь специалистов МЧС. В мэрии уточнили, что молодой семье с ребенком требуется помощь. Организован сбор средств.

"Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать этой пострадавшей семье финансовую помощь. Они совсем недавно закончили ремонт квартиры, которую приобрели в ипотеку. Владимир служит в Росгвардии, Ирина работает на почте, в семье растет ребёнок", - уточнили в мэрии.

Напомним, взрыв в жилом доме №18 по Юбилейной прогремел сегодня в 7.18. Пострадали три квартиры. По распоряжению главы города Ивана Соломина решается вопрос о расселении жителей пострадавших квартир.

Взрыв газа, Верхняя Пышма(2021)|Фото: Администрация Верхней Пышмы

Взрыв газа, Верхняя Пышма(2021)|Фото: Администрация Верхней Пышмы

Взрыв газа, Верхняя Пышма(2021)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жилой дом в Верхней Пышме, где взорвался газ, проверит специальная комиссия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Взрыв газа, Верхняя Пышма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2021 09:28 Мск В уральском городе в жилом доме взорвался газ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети