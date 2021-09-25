Жилой дом в Верхней Пышме, где взорвался газ, проверит специальная комиссия

В администрации Верхней Пышмы прошло совещание, посвящённое взрыву газа в одной из квартир жилого дома. Работники управляющей компании проводят разбор завалов, также будут вставлены окна для восстановления теплового контура здания, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В понедельник специализированная организация проведёт строительную экспертизу здания с участием специалистов Ростехнадзора, Жилищной инспекции, управляющей компании. Житель квартиры, где произошёл взрыв, доставлен в больницу №40 Екатеринбурга с ожогами разной степени тяжести. Молодой семье из соседней пострадавшей квартиры предоставлено жильё из маневренного фонда. Всем пострадавшим будет оказана психологическая помощь специалистов МЧС. В мэрии уточнили, что молодой семье с ребенком требуется помощь. Организован сбор средств.

"Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать этой пострадавшей семье финансовую помощь. Они совсем недавно закончили ремонт квартиры, которую приобрели в ипотеку. Владимир служит в Росгвардии, Ирина работает на почте, в семье растет ребёнок", - уточнили в мэрии.

Напомним, взрыв в жилом доме №18 по Юбилейной прогремел сегодня в 7.18. Пострадали три квартиры. По распоряжению главы города Ивана Соломина решается вопрос о расселении жителей пострадавших квартир.