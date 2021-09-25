Константин Бабкин может пересмотреть проект ростовского тракторного завода из-за преференций иностранцам

Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин заявил, что раздумывает о пересмотре недавно запущенного проекта нового тракторного завода в Ростове-на-Дону. Он объяснил это тем, что иностранные конкуренты получают необоснованные преимущества в стране.

"Минпромторг официально объявил конкурс на специнвестконтракт. Участник конкурса должен принести в страну новые технологии", - сказал он.

По сведениям промышленника, СПИК якобы готовится под британскую фирму JCB, а интересы этой фирмы якобы очень лоббирует подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.

"Если так, дёргаться с производством строительно-дорожной техники на Ростсельмаше и вообще в России бесполезно. Надо будет сокращать и перепроектировать тракторный завод", - сообщает он.

Напомним, в Ростове 6 сентября заложили первый камень на стройке нового тракторного завода. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, совладелец "Ростсельмаша" и лидер "Партии Дела" Константин Бабкин и генеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев. Сообщалось, что площадь завода составит около 60 тыс. кв. м, на нем будут работать около 2 тыс. человек на выскотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих местах. Это большой этап для руководства компании, не создававшего ранее с нуля таких производств.