25 Сентября 2021
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Ростсельмаш, трактор (2018) | Фото: Накануне.RU

Константин Бабкин может пересмотреть проект ростовского тракторного завода из-за преференций иностранцам

Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин заявил, что раздумывает о пересмотре недавно запущенного проекта нового тракторного завода в Ростове-на-Дону. Он объяснил это тем, что иностранные конкуренты получают необоснованные преимущества в стране. 

"Минпромторг официально объявил конкурс на специнвестконтракт. Участник конкурса должен принести в страну новые технологии", - сказал он.

По сведениям промышленника, СПИК якобы готовится под британскую фирму JCB, а интересы этой фирмы якобы очень лоббирует подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.

"Если так, дёргаться с производством строительно-дорожной техники на Ростсельмаше и вообще в России бесполезно. Надо будет сокращать и перепроектировать тракторный завод", - сообщает он. 

Напомним, в Ростове 6 сентября заложили первый камень на стройке нового тракторного завода. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, совладелец "Ростсельмаша" и лидер "Партии Дела" Константин Бабкин и генеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев. Сообщалось, что площадь завода составит около 60 тыс. кв. м, на нем будут работать около 2 тыс. человек на выскотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих местах. Это большой этап для руководства компании, не создававшего ранее с нуля таких производств.

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Константин Бабкин может пересмотреть проект ростовского тракторного завода из-за преференций иностранцам

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Теги: ростовский тракторный завод, JCB



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