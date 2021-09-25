25 Сентября 2021
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Красная Поляна, Сочи (2016) | Фото: Накануне.RU

В Сочи из-за ливней перекрыта дорога к Лоо, Вардане и Буу

Утром из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района. Для обеспечения безопасности трасса временно перекрыта в районе Лоо, Вардане и Буу, сообщили Накануне.RU в администрации Сочи.
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"Техника на месте, ливневки работают нормально, вода уходит. Как только осадки пройдут, дорогу почистят и движение возобновится. А пока просим всех автомобилистов временно воздержаться от поездок в данном районе", - сказал и.о. начальника ФКУ Упрдор "Черноморье" Андрей Жуков.

Ситуация в городе в связи с непрекращающимися осадками – под контролем.

"На всех реках установлены автоматические датчики, сообщений об опасном подъеме уровня воды пока больше не поступало", - сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Напомним, летом ливни и ураганный ветер привели к подтоплению Сочи и окрестностей.

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В Сочи из-за ливней перекрыта дорога к Лоо, Вардане и Буу

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Теги: ливень, Лоо, Вардане, Буу, Сочи



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