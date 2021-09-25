25 Сентября 2021
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Происшествия Пермский край
И.о. главы СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев (2018) | Фото: perm.sledcom.ru

"Прости, Господи, прегрешения моя". Найдена предсмертная записка погибшего главы управления СКР по Пермскому краю

Погибший на этой неделе глава управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, как оказалось, незадолго до смерти написал записку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Пожил достаточно. Господи, Иисусе Христе, прости меня, грешного, за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем, то тебе ведомо. Помилуй меня, раба твоего, недостойного", - цитирует записку "Ъ-Прикамье".

Бумагу якобы нашла вдова Сарапульцева.

Напомним, днем 24 сентября Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приехал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

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"Прости, Господи, прегрешения моя". Найдена предсмертная записка погибшего главы управления СКР по Пермскому краю

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Теги: Сергей Сарапульцев, записка



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