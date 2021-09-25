В уральском городе в жилом доме взорвался газ

В жилом доме Верхней Пышмы взорвался газ, сообщили Накануне.RU в управлении МЧС по Свердловской области.

Речь идёт о квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома. До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 жителей, из них двое – дети. Приехавшие спасатели возгорания не обнаружили.

Обрушились межквартирные перегородки. Несущие конструкции здания не повреждены. Пострадал один житель. После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры. Причину происшествия устанавливают правоохранительные органы.