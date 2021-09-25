В Югре продлён запрет на работу детских комнат

Губернатор Наталья Комарова скорректировала "коронавирусные" ограничения, действующие в регионе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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До 31 октября продлён запрет на работу детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказание услуг по курению кальяна. Дети младше 14 лет не могут собираться в торговых центрах группами более трёх человек, если их не сопровождают взрослые, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Подписанный губернатором документ опубликован на официальном портале окружных властей.

Напомним, с 17 августа в автономном округе возобновили проведение массовых мероприятий регионального и муниципального уровня с численностью больше 20 человек, но с соблюдением эпидемиологических норм. Также в автономном округе разрешили проведение свадеб с числом участников более восьми человек.