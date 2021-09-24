В Саратове все школы уходят на дистанционный режим из-за всплеска заболеваемости

В Саратове с понедельника все школы уходят на дистант. Об этом сообщает telegram-канал мэрии Саратова, передает корреспондент Накануне.RU.

Учиться дистанционно школьники будут в связи с ростом заболеваемости COVID-19 у населения и превышением эпидемических порогов заболевания ОРВИ среди детей.

"Школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Также в регионе планируют закрыть фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах.