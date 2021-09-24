В России нет оснований для введения локдауна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости для введения локдауна в России нет. Об этом сообщает "Коммерсант".

Она отметила, что необходимо обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей в условиях ограничительных мер. По ее словам, в 36 российских регионах наблюдается рост заболеваемости. В первую очередь, речь идет о крупных мегаполисах.

Анна Попова отметила, что в настоящий момент хотя бы одним компонентом вакцины привились 47 млн граждан, из них только 2% заразились штаммом "дельта". По словам главы Роспотребнадзора, среди умерших от коронавируса "привитых практически нет".