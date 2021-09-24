Избивший врача в Нижневартовске мужчина отказался извиняться перед медработником

Уроженец Таджикистана отказался извиняться перед врачом из Нижневартовска, которого избил после того, как тот осмотрел его жену-мусульманку. Свой поступок мужчина объяснил тем, что Владимир Жерноклеев якобы повел себя непрофессионально и сделал комплимент его супруге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я не готов извиниться, потому что убежден в том, что врач сделал моей супруге комплимент во время осмотра, а это не поддается моему пониманию", — сообщил задержанный на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале "Мегаполис"

Напомним, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье хулиганство с применением насилия.

По версии следствия 21 сентября 2021 года около 15.00 подозреваемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники "А-мед" города Нижневартовск, грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, нанес не менее двух ударов в область лица врачу-дерматовенерологу, ранее осматривавшему женщину.

Буйного супруга остановил медперсонал, а позже задержала полиция. При этом сам доктор отмечает, что раньше среди его пациенток также были и мусульманки, однако с подобными действиями со стороны их мужчин он никогда не сталкивался.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.