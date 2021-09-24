Прощание с главой СК по Пермскому краю состоится завтра

Прощание с главой СКР по Пермскому краю Сергеем Сарапульцевым состоится 25 сентября, с 12.00 до 14.00. В 15.00 состоится отпевание в храме на Северном кладбище с последующим захоронением. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В региональном следственном управлении выразили соболезнования родным и близким Сарапульцева.

"Ушел из жизни замечательный человек, ответственный и компетентный руководитель. Более 18 лет он посвятил службе в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Вся его жизнь была подчинена делу, которому он был безгранично предан.Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу. Его отличали добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю. Светлая память о Сергее Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах и памяти тех, кто его знал", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 24 сентября Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приехал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.