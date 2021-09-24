Полицейские призвали свердловчан к бдительности: мошенники начали объединяться в группы

Полицейские призвали жителей Свердловской области быть бдительными. Как сообщили Накануне.RU в пресс-секретарь Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в мошеннических кругах, как и во всем обществе происходит модернизация.

Чтобы обманывать граждан было легче, аферисты теперь действуют не в одиноку, а организованными группами.

"Для того, чтобы было легче обманывать граждан, современные мошенники действуют не по одиночке, как в былые времена, а объединяются в группы численностью 10-15 человек. Затем, словно стая шакалов, они комплексно занимаются обработкой доверчивых людей, разводя их на получение кредитов в банках, вовлечение в псевдо прибыльный бизнес на биржах и в финансовых пирамидах, на перевод своих сбережений на чужие счета, на передачу денег неизвестным за спасение от тюрьмы, якобы попавших в ДТП или иную трудную жизненную ситуацию родных и так далее. Способов облапошить стало столько, что их уже трудно пересчитать. Жертв становится все больше, растет кривая ущерба, а не стать потерпевшим возможно только при одном условии – прежде чем отдать деньги кому бы то не было под любым предлогом трижды перепроверьте у соседей, знакомых или близких правильность своего принимаемого решения", - отметил полковник Горелых.

Чтобы обезопасить свердловчан полицейские провели 45-минутную "прямую линию" программы "На стороне закона" в эфире радиостанции "Город ФМ". Участие в "прямой линии" принял замначальника по борьбе с мошенничествами УУР ГУ МВД области подполковник полиции Сергей Хван.