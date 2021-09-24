24 Сентября 2021
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Политика Москва
Мосгордума, Московская городская дума, МГД (2018) | Фото: nakanune.ru

"Парламентаризм умер". Полиция осадила Мосгордуму из-за КПРФ

Мосгордума блокирована сотрудниками центра "Э" в штатском. Как сообщает депутат Евгений Ступин, идёт "облава" на депутатов КПРФ.

А депутат Дмитрий Локтев добавляет, что "беззаконие во всем - автозаки даже на пешеходном переходе встали".

Силовики тормозят все выезжающие машины, в том числе депутатский служебный транспорт и, не представившись, не предъявив документы и не назвав повод, проверяют, кто внутри.

По его словам, теперь в РФ "парламентаризм умер".

осада Мосгордумы(2021)|Фото: Дмитрий Локтев

Также полиция осадила московский горком КПРФ.

Ранее стало известно о задержаниях в Москве мундепа от КПРФ Елены Славинской и депутата Мосгордумы Елены Янчук. Всего за участие в акции 20 сентября в столице, которая прошла в формате встречи депутатов с населением, привлекли к административной ответственности около 30 человек.

Между тем Валерий Рашкин и другие присоединившиеся к нему оппозиционеры анонсировали новый "народный сход" в предстоящие выходные.

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"Парламентаризм умер". Полиция осадила Мосгордуму из-за КПРФ

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Теги: осада Мосгордумы, КПРФ



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