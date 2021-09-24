Суд снял арест с имущества матери замминистра строительства Челябинской области

Челябинский областной суд отменил постановление районного суда о наложении ареста на имущество матери первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина.

Под арестом находились три земельных участка и здание в Сосновском районе.

"Суд апелляционной инстанции установил, что имущество матери приобретено задолго до инкриминированного периода совершения преступления. В апелляционной жалобе адвокат Белавкиной, просил отменить постановление районного суда и отказать в удовлетворении ходатайства следователя", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Ранее суд снял арест с имущества отца Ивана Белавкина.

Напомним, Ивана Белавкина обвиняют в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Он был задержан 3 июня. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.