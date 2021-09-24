Глава Нижневартовска поздравил одного из строителей города с наступающим юбилеем города

"50 лет – 50 историй" – большой проект, организованный в преддверии юбилея столицы Самотлора и посвященный людям, чьими руками был создан не только город, но и его история. Одним из героев стал Владимир Теренков. Его поздравил с наступающим праздником и поблагодарил за труд исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в мэрии Нижневартовска.

"От всего сердца поздравляю Вас с грядущим юбилеем города. Ваши трудовые достижения и личные качества стали основой, на которую прочно опирается наш город в своем развитии. Вы стояли у истоков столицы Самотлора, Вашими руками он строился, хорошел и приобретал славу города открытых и неравнодушных людей. Социально-экономические успехи были бы невозможны без Вашего неустанного и кропотливого труда. Убеждён, что проект "50 историй", в котором Вы любезно согласились принять участие, станет яркой летописью достижений для всех поколений вартовчан. Желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, семейного тепла, а также неиссякаемого оптимизма. Вы – наша гордость!", - сказал Кощенко.

Теренков рассказал, что в Омске закончил речное училище, познакомился со своей будущей женой, с которой они поженились через пять дней, и поехали на север.

"Это было в 1969 г. Почему именно сюда? Во-первых, здесь жили мои родители, отец был одним из первооткрывателей на этой территории. Во-вторых, во время учебной практики мы привозили в Нижневартовск топливо и грузы на пароходе "Степан Разин". Получается, что с городом я был уже знаком. Кстати, супруга тоже всегда говорила, что хотела бы пожить на северной земле. Мы планировали заработать и через три-четыре года вернуться обратно, но затянуло, остались. Вот уже 52 года я здесь", – рассказал он.

По приезде в Нижневартовск 19-летнему юноше предложили должность капитана-механика на крупном судне, однако он отказался в силу отсутствия опыта. Теренков пошёл работать в строительную компанию "СУ-13", где его отец руководил бригадой штукатуров-маляров.

"Через три месяца мне поступило ещё одно предложение – руководить бригадой женщин, приехавших из Москвы. Но спустя месяц я не выдержал и "сбежал". В это время в Нижневартовске начиналось строительство первого панельного дома, расположенного адресу Пионерская, 13-А. Я попал в ряды рабочих треста "Иркутсксибжилстрой" и стал стропальщиком. У нас была очень дружная и небольшая, состоящая из 18 человек, бригада, работали круглосуточно в три смены. Далее мы стали возводить жильё и на других улицах. Спустя непродолжительное время я занял должность руководителя этой монтажной бригады, затем заместителя управляющего треста", – поделился Владимир Теренков.

Вартовчанин отметил, что в те времена первостепенной задачей было строительство жилья, потому что приезжали люди со всей страны, развитие нефтяного края происходило стремительными темпами.

"Тогда о благоустройстве даже не думали, сейчас – другое дело. Придомовые территории сдают в отличном виде, везде плитка, детские площадки, растения. Особенно впечатляют новые микрорайоны – казалось, что на такой болотистой местности что-то построить невозможно. Я считаю Нижневартовск самым красивым городом, очень им горжусь. Особенно люблю набережную, там я живу много лет в своём доме, а также построил детский сад", – отметил первооткрыватель.

Стоит отметить, что за свои заслуги Владимир Теренков награждён знаком "Почетный строитель России" и званием "Заслуженный ветеран труда России".