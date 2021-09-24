В Москве задержан Сергей Удальцов, ему грозит арест

В столице задержан глава движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"Около 15.00 меня задержали сотрудники полиции и доставили в ОВД Нагатинский затон. Оформляют протокол по ст. 20.2 КоАП РФ якобы за призыв к несогласованному митингу. Поводом стала публикация мной в соцсетях информации о встрече с депутатами от КПРФ. Должны везти в суд, грозит арест", - сообщил сам Удальцов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о задержании депутата Мосгордумы Елены Янчук - за участие в несанкционированной акции.