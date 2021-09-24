24 Сентября 2021
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общественный транспорт, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске стоимость проезда в маршрутках вырастет до 30 рублей

В Магнитогорске в сентябре стоимость проезда в маршрутках вырастет с 25 до 30 рублей. Объявления об этом появились в маршрутных такси, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выборы прошли, результаты на подходе", - пишут жители в группы "Черное& Белое Магнитогорск".

"Вот и всё! Проезд в маршрутках теперь будет стоить 30 рублей. Слов нет. Приходится ездить стоя или ждать пустую по полчаса. А они ещё цены лупят. Лучше бы больше машин выводили в рейс", - отмечают пользователи.

Маршрутные такси в Магнитогорске работают по нерегулируемым тарифам. При этом в городе есть трамваи и автобусы № 4 и 59, где стоимость проезда составляет 20 рублей.

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В Магнитогорске стоимость проезда в маршрутках вырастет до 30 рублей

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Теги: маршрутка, стоимость проезда, билет,



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