24 Сентября 2021
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Политика Москва
Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин (2021) | Фото: Telegram-канал Красная москва

Рашкину, Литвинович и Удальцову в МВД пригрозили ответственностью за "народные сходы"

Ответственность за призывы к участию в несанкционированных акциях может грозить оппозиционным экс-кандидатам в депутаты Рашкину, Литвинович, Удальцову, Енгалычевой, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно о задержаниях в Москве мундепа от КПРФ Елены Славинской и депутата Мосгордумы Елены Янчук по тому же основанию – призыв к участию в несанкционированных акциях.

Между тем, столичный полицейский главк выпустил предупреждение, аналогичное тому, что распространялось в начале года – во время проведения протестных акций в поддержку Алексея Навального.

"Попытки провести несогласованное мероприятие, а также провокационные действия со стороны их участников будут немедленно пресекаться", - заявили в ГУ МВД по Москве. Там добавили, что за участие в несанкционированной акции 20 сентября в столице привлекли к административной ответственности 30 человек.

Ранее Рашкин и другие присоединившиеся к нему оппозиционеры анонсировали новый "народный сход" в предстоящие выходные.

Стоит отметить, что в период несанкционированных акций в начале этого года фракция КПРФ в Госдуме во главе с Геннадием Зюгановым осуждали такие мероприятия.

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Рашкину, Литвинович и Удальцову в МВД пригрозили ответственностью за "народные сходы"

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Теги: валерий рашкин, ответственность, несанкционированные акции



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