"Зверь в человеческом обличье" из Кировграда проведет два месяца в СИЗО

Суд заключил под стражу Виталия Н., названного сотрудниками МВД "зверем в человеческом обличье" и обвиняемого в убийстве своей знакомой, ее двух 4-летних сыновей и поджоге их тел.

"Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца, до 22 ноября 2021 года. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проводится комплекс экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сапегин обвиняется в п.п."а","в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что 22 сентября при тушении пожара в квартире дома по бульвару Центральному были обнаружены тела женщины и двух ее сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый - неоднократно судимый мужчина 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", работу по нему держит на контроле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Позже в МВД раскрыли детали страшного преступления.