В Красноярске активистку судят за "экстремистское" использование буквы "Н" и восклицательного знака

В Красноярске экс-руководительницу "Штаба Навального"* Наталью Петеримову обвинили в распространении запрещенной символики. Запрещенную символику правоохранительные органы углядели в букве "Н" и восклицательном знаке – их активистка опубликовала в Instagram.

Административное дело Петеримовой рассмотрит Ленинский районный суд Красноярска.

"Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь собственно с фамилией политика Навального (путем демонстрации буквы "Н"), также возможно установление примерного смыслового содержания, заложенного в символ "!" (в случае альтернативного "прочтения" логотипа)", — цитирует "Тайга.Инфо" материалы дела.

Издание отмечает, что опубликованы эти материалы были до того, как "Штабы Навального"* признали экстремистской организацией. За аналогичное "правонарушение" будут судить еще двух активистов.

По ст. 20.3 КоАП оппозиционерке грозит до 15 суток ареста.

*По версии Минюста РФ, "штабы Навального" являются иностранными агентами. Мосгорсуд также признал их экстремистскими организациями и запретил деятельность на территории России.