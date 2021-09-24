На Украине приняли "закон об олигархах" в интересах Запада и Зеленского

Верховная рада приняла "закон об олигархах", который внес президент Владимир Зеленский. Его декларативной целью указано ограничение влияния олигархов. В действительности закон принят с подачи Запада, который хочет таким образом уменьшить влияние на Украине местных кланов и в большей степени подчинить себе управление страной.

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В законе дано понятие олигарха - это человек, который подпадает по меньшей мере под два из четырех критериев: участвует в политической жизни, имеет "значительное влияние" на СМИ, является владельцем или конечным бенефициаром любых юрлиц или субъектом монополий, а подтвержденная стоимость его активов превышает один миллион прожиточных минимумов (около 80 млн долларов).

Важно, что под этот критерий подпадают практически все богатейшие люди Украины. Для них вводятся разные ограничения и допускаются ограничения прав, например участвовать в "большой" приватизации. При этом право определять кто олигарх, остается за СНБО, а его решение вводит в действие президент.

Показательно, что за закон не голосовали "Евросолидарность" Петра Порошенко и "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Виктор Медведчук), так как они владеют СМИ.

Зеленский расхвалил закон и заявил, что для Украины теперь начинается новая жизнь, а олигархи должны стать "честным бизнесом", но не влиять на политику. Однако на Западе понимают реальную подоплеку закона - это смычка интересов Запада и личных интересов Зеленского. Как отмечает Euronews, есть опасения, что "закон будет применяться выборочно, чтобы помочь сконцентрировать больше власти в собственных руках президента". То же самое пишет Bloomberg.

На Украине закон критикуют. Олигарх Сергей Тарута, который несколько месяцев возглавлял Донецкую область после переворота 2014 года, назвал это пиаром Зеленского, который ничего не изменит. Фракция "Голос" обвинила "слуг народа" в "изнасиловании регламента" Рады и незаконном голосовании. Экс-спикер МИД и депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин написал, что "это прямой курс на установление уникальной в истории авторитарной модели клоунократии". Политолог Андрей Головачев считает, что происходит узурпация власти Зеленским.

Все, кто так или иначе критикуют закон, отмечают, что никакой реальной борьбы с олигархами нет и не будет.

"В олигархи запишут бизнесменов, которые занимаются политикой в составе оппозиционных сил. Этот закон - один из кирпичиков создаваемой Зеленским системы авторитарного правления, при которой контроль за финансовыми потоками и коррупционными схемами будет централизован", - написал главред запрещенного на Украине издания "Страна" Игорь Гужва.

Он сообщил, что следующим шагом станет закон об обязанности олигархов продать свои СМИ, так как Зеленский и его западные кураторы не собираются терпеть никаких относительно независимых медиа. Контроль над Украиной должен быть установлен более жесткий.