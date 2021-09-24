24 Сентября 2021
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Политика Пермский край
Дмитрий Махонин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Пермского края отказался от мандата депутата регионального парламента

Лидер списка "Единой России" по выборам в заксобарание Прикамья Дмитрий Махонин отказался от мандата, сообщили Накануне.RU в реготделении партии власти.

Мандат перейдёт кандидату-списочнику от партии, набравшему наибольшее число голосов избирателей. Решение будет принято на заседании избиркома.

Ранее стало известно, что краевой парламент существенно обновится. Пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий "Единая Россия" (33,05%), КПРФ (22,74%), "Справедливая Россия – За правду" (11,31%), ЛДПР (9,64%), Новые люди (8,40%).

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Губернатор Пермского края отказался от мандата депутата регионального парламента

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Теги: Дмитрий Махонин, губернатор, мандат



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