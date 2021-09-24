Основатель "Магнита" и президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий сообщил о болезни

Основатель торговой сети "Магнит" и владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий сообщил, что болен. Он не уточнил, какие именно проблемы у него возникли со здоровьем. Однако участвовать в операционном управлении футбольным клубом он больше не будет, также не сможет посещать некоторые домашние матчи "Краснодара". Об этом бизнесмен сообщил в видеоподкасте "Коммент.Шоу".

"Здесь не секрет для краснодарцев, я болею и поэтому, у меня к сожалению такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве, и не могу общаться с клубом, в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, и ты часто не являешься хозяином судьбы своей", - заявил Галицкий.

Галицкий занимает 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России от Forbes за 2021 год. Его состояние оценивается в $3,5 млрд. В 2018 году Галицкий избавился от доли в "Магните", продав29,1% акций ВТБ за 138 млрд руб. В 2019 г. основал свою винодельню, передают "Ведомости".