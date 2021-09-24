24 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
Виктор Чернобровин (2015) | Фото: chelyabinsk-news.net

В Челябинске прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте управляющего областным отделением ПФР Чернобровина

Прокуратура обжаловала решение суда об изменении меры пресечения управляющему областным отделением ПФР по Челябинской области Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взяток в размере более 26 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

20 сентября Тракторозаводский районный суд изменил меру пресечения Чернобровину с заключения под стражу на домашний арест.

Прокуратура просит отменить постановление суда и продлить обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор считает, что изменение меры пресечения является необоснованным, поскольку Чернобровин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, санкция за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Кроме того, он может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать производству по делу.

Напомним, Виктор Чернобровин был задержан 22 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. По ркшению суда он был заключен под стражу.

Виктор Чернобровин руководил отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов, был членом фракции "Единая Россия".

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В Челябинске прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте управляющего областным отделением ПФР Чернобровина

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Теги: Виктор Чернобровин, ПФР, взятка, арест, суд,



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