Свердловские поселки пригрозили властям голодовкой из-за отсутствия электричества

В связи с игнорированием властей и безвыходным положением, жители свердловских поселков Бурмантово и Хорпия в Ивдельском районе объявили голодовку. Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на самих сельчан, люди с 9 мая живут в своих домах без электричества.

Проблема заключается не только в отсутствии освещения и возможности приготовления еды, но и, элементарно, ее хранения, поскольку без работающих холодильников продукты питания быстро портятся. На все просьбы решить проблему, власти каждый раз отвечают одно и то же - "работы ведутся".

Недавно жителей поселков обрадовали внезапным включением света, однако горел он всего несколько дней в сентябре, после чего снова пропал. Голодовка стала крайней мерой, к которой пришли свердловчане от безысходности после 152 дней, прожитых без электричества.

"В связи с отчаянным положением, не имея другого способа добиться решения наших проблем, уведомляем вас о начале голодовки. Голодовку будем держать до конкретного решения наших проблем: постоянного электроснабжения поселков Бурмантово, Хорпия", – написали жители в обращении к главе Ивдельского г.о.