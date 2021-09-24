Бортко и Хинштейн поддерживают идею об ограничении сцен насилия на федеральном ТВ

Идею председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина об ограничении жестоких сцен на федеральных телеканалах поддержали Владимир Бортко и Александр Хинштейн.

Занимавший в Госдуме VII созыва пост зампреда комитета по культуре режиссер Владимир Бортко считает, что речь идет не о театрах и кино, а о сериалах.

"Ни к кино, ни к театру это отношение не имеет. Мы говорим о том, что существует каждый день на экранах, а это телевидение и сериалы с убийствами. По всем каналам с утра до ночи идут детективные сериалы, где убивают через каждые две минуты. В конце концов, количество переходит в качество. Это, конечно, откладывает какое-то впечатление на людей, которые смотрят. Поэтому в принципе об этом думать нужно, надо думать о контенте, о том, что показывают по телевидению", - цитирует Бортко радио "Говорит Москва".

"Я редко соглашаюсь с г-ном Бастрыкиным, но в вопросе пропаганды жестокости в интернете и на ТВ - полностью его поддерживаю. Думаю, что соответствующее обсуждение этой важнейшей проблемы, о чем говорит Дмитрий Песков, можно было бы организовать на площадке профильных комитетов Госдумы", - пишет председатель комитета ГД (VII созыв) по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что молодежь, которую пытаются уберечь все вышеперечисленные от дурного влияния контента, не является основной аудиторией криминальных сериалов, да и в принципе федеральное телевидение, согласно исследованием, уже давно не авторитетно для молодой аудитории. В то время как люди возраста Бортко и Бастрыкина действительно все еще активно смотрят телевизор и черпают из ТВ-новостей информацию.