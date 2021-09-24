24 Сентября 2021
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Политика Москва
Народный сход, Пушкинская площадь, КПРФ (2021) | Фото: youtube.com, Валерий Рашкин

Депутата Янчук задержали за участие в "несанкционированной акции"

В столице на станции метро Первомайская полиция задерживает депутата Мосгордумы Елену Янчук.

Как сообщает ее коллега по парламенту Евгений Ступин, задержание происходит без предъявления документов и с формулировкой "за участие в несанкционированной акции протеста".

По всей вероятности, ей вменяют участие в сходе 20 сентября против признания результатов выборов.

Вчера по той же причине в столице задержали нескольких активистов КПРФ, а отпустили только ночью с протоколом по ст. 20.2 КоАП.

Между тем кандидаты в депутаты в Госдуму по Москве из разных партий создали "Комитет за отмену дистанционного электронного голосования".

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Депутата Янчук задержали за участие в "несанкционированной акции"

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Теги: Елену Янчук, полиция



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