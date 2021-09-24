В Пермском крае в огне погибли три человека

Погибли трое жителей одного из сёл Добрянского района, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

В ночь на 24 сентября в селе Никулино в деревянном одноэтажном доме произошел пожар. Погибли двое мужчин и женщина, находившиеся в доме. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. В ходе осмотра тел погибших, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следователи начали процессуальную проверку ситуации.