24 Сентября 2021
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Дворец единоборств &quot;Евраза&quot; &quot;Атлант&quot; в Качканаре (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловских педагогов могут направить на спецтренинги по обороне после трагедии в Перми

В общеобразовательных школах, а также вузах и колледжах могут ввести специальные тренинги для педагогов. Об этом в своем Instagram заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, вспоминая трагедию, произошедшую накануне в Перми.

"То, что произошло в Перми - огромная беда. Мы безусловно должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобных событий в Свердловской области. Я поручил министерству общественной безопасности комплексно усилить безопасность учебных заведений региона. В том числе колледжей и вузов. Кроме того, мы планируем организовать специальные тренинги для руководителей и педагогов высших и средних учебных заведений. Как показывает опыт, очень важно дать педагогам и ученикам навыки того, как правильно действовать в экстремальной ситуации. Предложения по такому обучению я жду от министерства общественной безопасности и Минобороны", - заявил губернатор.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

Сегодня Тимур Бекмансуров, которому вменили нападение на ПГНИУ, пришел в себя и заявил, что у него амнезия.

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Свердловских педагогов могут направить на спецтренинги по обороне после трагедии в Перми

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Теги: тренинг, самооборона, педагоги



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