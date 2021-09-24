24 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"А у нас во дворе": в Екатеринбурге появились детские площадки "премиум-класса" за счет государственного финансирования

В рамках федеральной программы по формированию современной городской среды при участии трех бюджетов - федерального, городского и областного, плюс средств собственников - в Екатеринбурге благоустроено несколько дворов. За работу взялись еще в апреле-мае, и вот в сентябре выросли детские городки, передает корреспондент Накануне.RU.

Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Все они уникальны, ведь в каждом дворе свои особенности, где-то жители делают упор на создание парковки, кому-то важней безопасная детская среда и множество интересных игровых зон, в одном из дворов особое внимание уделили озеленению и сделали площадку с тренажерами. Из самых интересных инноваций - закрытая на "двери" помойка - и вид не портит, и чистоту соблюдать легче. Хоть программа и федеральная, и вкладываться в проект должны и власти города, но без вложений со стороны жильцов ничего не получится, в среднем они обязаны внести от 5% до 20% от общей суммы. Проект, кстати, оговаривается и придумывается самими жителями и представителями управляющей компании.

Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUБлагоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU


Дорогой детский комплекс стоит во дворе на Маршала Жукова, проект обошелся в 24 млн. руб, средств собственников ушло порядка 4 млн., то есть 15-17% от полной стоимости, все остальное - за государственный счет. Здесь не только разнообразные аттракционы для ребят, но и новое, уникальное безопасное покрытие двора - его использовали впервые, - двухслойное покрытие из резины и материала, похожего на поролон, пружинит, что весьма кстати на детской площадке, где частенько падают и получают травмы дети. Еще это покрытие весной и осенью спасает площадку от луж и грязи. В проект входят и ограждения, скамейки, спортивные комплексы.

Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Всего в программе было 13 дворов на общую сумму порядка 160 млн, все проекты закончены. Чтобы облагородить свой двор, нужно было подать заявку в общественную районную комиссию, принести протокол общего собрания жильцов и указать виды работ, эскизный проект, утвердить стоимость работ и указать, в каком соотношении участвуют в проекте деньги собственников. Но не у всех на балансе домов есть средства и не все жители домов готовы скинуться на благоустройство площадки, потому в программу в этом году вошло только 13 дворов.

Если один из пяти основных элементов не отвечают стандартам, то двор может претендовать на то, чтобы войти в программу, среди этих элементов, например, дорожное покрытие, лавочки, урны, освещение. Программа пока продлена до 2024 года, правительство Свердловской области уже подает новые заявки на софинансирование ремонта следующих десяти дворов.

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"А у нас во дворе": в Екатеринбурге появились детские площадки "премиум-класса" за счет государственного финансирования

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Теги: районы, кварталы, жилые массивы, двор, улица, бюджет, федеральная программа, правительство свердловской области



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